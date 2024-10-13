Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.10.2024 16:29

Artvin'de Gürcistan'a kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Artvin üzerinden Gürcistan'a kaçmaya çalışan 1'i firari hükümlü 2 kişi yakalandı.

Artvin'de Gürcistan'a kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa'nın Alaşehir'de çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak, şantaj ve konut dokunulmazlığını suçlarından 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş'nin, yurt dışına çıkacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Muratlı köyünde icra edilen devriye ve aramalarda Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan H.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hakkında 26 suç kaydı ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan M.Y ise Kemalpaşa ilçesinin Sarp köyü sınırından Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Adliyeye sevk edilen M.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Şırnak'ta yaralı bulunan bıldırcın tedaviye alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:39
Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
01:33
Hizbullah'tan katil İsrail'e İHA saldırısı: 4 ölü, 58 yaralı
00:48
Kırıkkale'de tekstil atölyesinde yangın
00:31
İsviçre'den İsrail'e çağrı: UNIFIL saldırılarını acilen durdurun
00:08
Trump'a suikast girişiminde bulunacağı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
00:53
Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulun vurulması sonucu 22 kişi öldü
Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi
Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi
FOTO FOKUS
SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ