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Güncel
AA 19.09.2023 09:54

Artvin'de ayının saldırdığı kişi yaralandı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Artvin'de ayının saldırdığı kişi yaralandı

Çay toplamak için Erzurum'dan Artvin'e gelen Cafer Yalvaç, ilçeye bağlı Köprücü köyündeki çay alım yerinden çay tarlasına yürüdüğü sırada ayı ile karşılaştı.

Bir süre ayının saldırısına maruz kalan Yalvaç, daha sonra çevredeki bir kulübeye sığındı.

Kulübeye de saldıran ayı, durumu fark eden çevredeki vatandaşların bağırışları sonrasında korkarak bölgeden uzaklaştı.

Ayının ormanlık alana doğru gitmesi üzerine saldırı yerine gelen köy sakinlerinden Şerafettin Çelik, yaralı halde bulduğu Yalvaç'ı aracıyla Hopa Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Yalvaç, daha sonra Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Yalvaç, taburcu edilmesinin ardından ailesinin yanına Erzurum'a döndü.

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