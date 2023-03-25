Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi mevkisinde, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" etkinlikleri kapsamında organize edilen programda, ormanların temiz hava ve suyun tutulduğu, depolandığı ve diğer canlıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği çok yönlü faydalara sahip kaynaklar olduğunu söyledi.

Ormanların, ekonomik anlamda da bir ülkenin temel kaynaklarından olduğunun altını çizen Özkaya, "Sahip olduğumuz bu doğal güzelliklerin korunması, geliştirilmesi ve ülkeye katılmasındaki öneminin artırılması için herkese önemli görevler düşmektedir. Çevre bilincinden yoksun davranışlar dünyamızın giderek yaşanabilir bir mekan olmaktan hızla uzaklaşmasına neden olmaktadır. Gelecek kuşaklara temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya bırakmanın en önemli yolu ormanların korunmasından, geliştirilmesinden ve genişletilmesinden geçmektedir" dedi.



Özkaya, topraklarının önemli kısmı çölleşme ve erozyon tehdidi altında olan Türkiye'de orman varlığının artırılması, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi, erozyonun önlenmesi, küresel ısınma, iklim değişimi ve çölleşmenin etkilerinin en aza indirilmesi ve bozulan dengeyi yeniden tesis ederek yaşanabilir bir çevre oluşturulması amacıyla Bakanlığın ve taşra teşkilatlarının yoğun çaba içerisinde olduğunu vurguladı.







"81 ilde 6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı tesis ediliyor"

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce yılda ortalama 1 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunun altını çizen Özkaya, "6 Şubat'ta 11 ilde meydana gelen deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı anmak ve ülkemizdeki deprem gerçeğini unutturmamak amacıyla 81 ilde 6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı tesis edilmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Yardımcıları Onur Özaydın ve Cengizhan Ankara, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, 175 fidanı toprakla buluşturdu.