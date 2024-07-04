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Güncel
AA 04.07.2024 10:11

Artvin'de "43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

Artvin'de iki asırlık boğa güreşleri kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen "43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Artvin'de "43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" başladı

Artvin Belediye Başkanlığınca organize edilen ve 5 gün sürecek festival kapsamında Atapark Meydanı'ndaki Belediye Başkanlığı binası önünde toplananlar Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

Türk bayrağı ile süslenen 700 kiloluk "Ahmet Ağa" isimli boğa, kortejin önünde yürüyüşte yer aldı.

Yürüyüş sonunda Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erdem, 200 yıllık kültürün temsilcileri olarak bu festivali gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Bir şeyi kıymetli kılan, insanların ona önem vermesidir, onu gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarabilmesidir. Biz de boğacılık kültürüne sahip çıkıyoruz. O yüzden bu kültürü yaşattığınız, bu duyguyu yaşattığınız, Türkiye'nin her yerinde hissettirdiğiniz için Belediye Başkanı'nız olarak, sizin evladınız olarak sizlere müteşekkirim." diye konuştu.

Yaklaşık 40 gündür yoğun bir şekilde festivale hazırlandıklarını aktaran Erdem, festivalde boğa güreşlerinin yanı sıra konser ile sanatsal etkinlikler gerçekleştirileceğini kaydetti.

Program piyano dinletisiyle sona erdi.

Festival, yarın, şehir merkezine 12 kilometre uzaklıkta ormanlarla çevrili 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilecek "Yıldızlar" kategorisindeki boğa güreşleriyle devam edecek.

Sanatçı Işın Karaca da yarın akşam Artvin'de konser verecek.

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Artvin Kültür ve Turizm Bakanlığı
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