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Güncel
İHA 10.11.2023 11:09

Artvin'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Artvin'de yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Artvin'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskikale köyü Çiftehanlar mevkiinde yol kontrol faaliyeti sırasında M.İ yönetimindeki minibüsü durdurdu. Ekipler minibüste, Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ayrıca jandarma ekipleri, Artvin-Erzurum karayolu Şehitlik mevkiinde icra edilen devriye sırasında Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen toplam 15 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında organizatör olduğu belirlenen sürücü M.İ ile S.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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