Yangın, 08.30 sıralarında Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan kozmetik ürünleri üreten 2 katlı fabrikanın bahçesindeki depoda bilinmeyen nedenle çıktı.Eski makinelerin bulunduğu yerde dumanların çıktığını gören fabrika çalışanları kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo olarak kullanılan alanda hasar oluştu.