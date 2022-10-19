Karaören Mahallesi Orta-Çubuk kara yolunda S.M. yönetimindeki 06 CSU 833 plakalı akaryakıt tankeri arıza yaptı.

Yol kenarında arızası giderilmeye çalışılan tanker, fren arızası sonucu sürücüsüz yaklaşık 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı.

Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak duran tankerin etrafında itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.