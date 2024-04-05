Ardahan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi.

İl Müftüsü Adem Karadeniz, her etkinlikte Allah'a yakın olmayı amaçladıklarını söyledi.

Bugün ise ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif'i vatandaşlara gösterdiklerini belirten Karadeniz, "Efendimizin sünnetlerini hayatımıza uygulayarak yaşayacağımız bir hayat bizi Rabb'imize yaklaştırır." dedi.