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Güncel
AA 05.04.2024 14:43

Kırklareli'nde çiftçilere yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Kırklareli'nde 326 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu verildi. Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, "Yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçilerimizin katkısıyla 326 çiftçimize 4 milyon liraya yakın tohum desteği vereceğiz" dedi.

Kırklareli'nde çiftçilere yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Yerli Hibrit Tohum ile Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, törende şöyle konuştu:

"Gıda güvenliği çok önemli, iklim değişikliği ile dünyada gıdanın önemi artıyor. Türkiye, artık her alanda kendi kendine yetebilen bir ülke. Tarım ve Orman Bakanlığı'mız il bazlı ürün desteklemeleri çalışmasını başlattı. Yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçilerimizin katkısıyla 326 çiftçimize 4 milyon liraya yakın tohum desteği vereceğiz. Türkiye son yıllarda tarımda ciddi bir hamle yapmış durumda. Ülkemizde neredeyse yüzde 100'e yakın oranda yerli tohum kullanılması çiftçimiz ve ülkemizin tarımı için gerçekten umut verici."

Tanrıseven, dünyada en önemli şeyin gıda olduğunu ve gıda olmadığı zaman çok silaha sahip olunsa bile fayda etmediğini dile getirdi.

Kırklareli'nde çiftçilere yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Türkiye'deki ayçiçeği ihtiyacının yüzde 10'u Trakya'dan karşılanıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da tarımda stratejik ürünlerin artırılması için yürütülen projeyi çok önemsediklerini ve yerli tohum üretiminin hızla arttığını anlattı:

"Türkiye'deki ayçiçeği ihtiyacının yüzde 10'u Trakya'dan karşılanıyor. Bu çok önemli bir rakam. Bunun artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 117 ülkeye de tohum ihracatı yapıyoruz. Bugün teslim ettiğimiz tohumların ıslahını da Bakanlığımızın araştırma enstitüleri gerçekleştirdi. Çiftçimiz de bu tohumlardan memnun. Biz istiyoruz ki bu projelerle yerli ayçiçeği tohumlarımızı daha da artıralım."

Konuşmaların ardından çiftçilere tohumları verildi.

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