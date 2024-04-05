Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonu

Aksaray'da, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir kişinin silah kaçakçılığı ve ticaretini yaptığını tespit etti.

KOM ekipleri, şahsı 4 gün boyunca takip etti. Operasyonda yeterli delil bulunduktan sonra S.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 52 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.