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Güncel
İHA 05.04.2024 13:44

Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonu

Aksaray’da silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı tespit edilen kişi gözaltına aldı.

Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: TRT Haber (arşiv)]

Aksaray'da, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir kişinin silah kaçakçılığı ve ticaretini yaptığını tespit etti.

KOM ekipleri, şahsı 4 gün boyunca takip etti. Operasyonda yeterli delil bulunduktan sonra S.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 52 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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