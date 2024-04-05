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Güncel
AA 05.04.2024 14:01

Tokat'ta 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

Tokat'ta 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Tokat'ta 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı
[Fotograf: AA]

Adliye binasının bahçesinde düzenlenen programda Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, meslektaşlarının gününü kutlayarak, "Demokratik toplumun temel direği adalet, adalete erişimin güvencesi ise avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hakkın savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olamaz. Adil yargılanma olmadan toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevin kutsallığına yakışır şekilde doğruluktan ayrılmadan yerine getirmenin çabası içerisindeyiz." dedi.

Daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

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