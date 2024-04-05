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Güncel
İHA 05.04.2024 13:45

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 4'ü uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü 3-4 Nisan 2024 tarihleri arasında Merkez ilçe ve Devrek ilçesini kapsayacak şekilde operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik operasyonunda E.A, A.G, Ö.E, M.E, İ.Y, M.Y, İ.Y ve T.K isimli 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip 146 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve 34 bin 330 lira para ele geçirildi. E.A, Ö.E, M.E ve İ.Y isimli şüphelilere Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

A.G, M.Y, İ.Y, ve T.K isimli şüpheliler ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

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