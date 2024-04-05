Çeltikçi Belediye Başkanı Ramazan Ezin mazbatasını aldı

İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu Bucak Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende, Ramazan Ezin mazbatasını, hakim Rabia Sevindik'ten aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra Çeltikçi Belediye Başkanlığı'na giden Ezin, yaptığı açıklamada, Çeltikçi halkını yenilikçi ve güzel bir dönemin beklediğini söyledi.

Halkına gece gündüz hizmet edeceğini söyleyen Ezin, ilçenin hak ettiği belediyecilik hizmetlerini tek tek hayata geçireceğini vurguladı.

Mazbata törenine, MHP Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay ile Belediye Meclis üyeleri de katıldı.