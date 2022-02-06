Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kıraathaneye kumar baskını
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Ardahan'da kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.
Ardahan'da Asayiş Şube ekipleri, bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye "Kabahatler Kanununa Muhalefet" suçundan 7 bin 276 lira ceza uygulandı.
Kumar oynayanlara yer temin eden kişi hakkında işlem yapıldı.
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