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Kumar oynayanlara yer temin eden kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye "Kabahatler Kanununa Muhalefet" suçundan 7 bin 276 lira ceza uygulandı.

Ardahan'da Asayiş Şube ekipleri, bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

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