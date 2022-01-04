Kentte gün boyunca etkili olan kar yağışı, rüzgarın da etkisiyle tipiye dönüştü. Özellikle akşam yüksek kesimlerde yoğunlaşan tipi, görüş mesafesinin düşmesine ve yollarda buzlanmaya neden oldu.

Olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tipi, Ardahan-Şavşat kara yolunun yanı sıra kent merkezini ilçe ve diğer illere bağlayan yollarda da etkili oldu.

Çıldır-Ardahan kara yolunun 7. kilometresinde yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karayolları ekipleri, sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.