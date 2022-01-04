Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğünce yaban hayvanlarının korunarak yeni türlerin tespit edilmesi amacıyla kent merkezi ve ilçelerdeki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Kış aylarında kaydedilen fotokapan görüntülerine karaca, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı, domuz, sincap, kurt, tilki, tavşan, vaşak gibi hayvanlar takıldı.

DKMP Artvin Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, binlerce beğeni aldı.