Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 05:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de devrilen karavandaki kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde devrilen karavandaki kişi yaralandı.
Rize'de Nedrullah Özdemir'in kullandığı 16 AKU 590 plakalı karavan, Ayder Yaylası girişinde yoldaki buzlanmanın da etkisiyle devrildi.
Bir süre kayan karavan, elektrik direği ve kaldırıma çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücünün eşi Melahat Özdemir, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından karavan, vinç yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: Rize Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Kazası
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