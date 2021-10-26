İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde tespit edilen bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, kaçak 3 bin 500'ü boş, 26 bin 480'i ise tütün doldurulmuş makaron ve 114 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak ürünlerle ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başladı.