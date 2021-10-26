Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kaçak 29 bin 980 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Ardahan'da 3 bin 500'ü boş, 26 bin 480'i ise tütün doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde tespit edilen bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, kaçak 3 bin 500'ü boş, 26 bin 480'i ise tütün doldurulmuş makaron ve 114 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Kaçak ürünlerle ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başladı.
Etiketler: Ardahan
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