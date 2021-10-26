Ardahan'ın Göle ilçesi kırsalında jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı timleri, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında, Göle ilçesi kırsalında 22-23 Ekim'de operasyon düzenledi.

"EREN-15, Şehit Jandarma Onbaşı Vedat Gülder" adı verilen operasyona jandarmanın yanı sıra polisler de katıldı.

Operasyonda teröristlerce kullanılan bir sığınak tespit edildi. Sığınaktaki aramada, 28 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, giyim, inşaat, sağlık ve gıda malzemesi ile fener, pil, örgütsel doküman ve resim ele geçirildi.

"Ara-bul-yok et" prensibiyle yapılan operasyonda tespit edilen sığınak ve malzemeler imha edildi.