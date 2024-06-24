Açık 34.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 24.06.2024 16:14

Ardahan'da arıcılara bal teneke kuru desteği

Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi Projesi kapsamında Ardahanlı üreticilere 2 ve 5 kiloluk bal teneke kutuları yaptırılarak teslim edildi.

Ardahan'da arıcılara bal teneke kuru desteği

Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Genel Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen ve SERKA tarafından 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen `Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi Projesi` ile kentte arı ürünleri çeşitlendirilerek üretimi hedefleniyor.

Bu çerçevede; coğrafi işaretli Ardahan Balının 850 gr lık kavanozların yanında kendine özgü tasarımı ile ülkenin her yerinde her köşesinde ayırt edilebilecek 2 ve 5 kg'lık tenekeler yaptırıldı.

Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, ’’Teneke dolumlar üreticilere özellikle nakliye ve kargo gönderimlerinde kolaylık ve sağlamlık sunacaktır. Ardahan Coğrafi işaretli bal üreticilerimize hayırlı olsun’’ dedi.

ETİKETLER
Ardahan
Sıradaki Haber
Kilis'te lavanta hasadı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:06
Zehirli trakonya balığına temas edince hastanelik oldu
16:00
THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi' seçildi
15:49
Reel Kesim Güven Endeksi 102,8'e geriledi
15:46
'Sınavsız ikinci üniversite' kapsamındaki 5 bölüme kayıtta yaş şartı
15:45
UNRWA: İki milyondan fazla Gazzeli için burası gerçek bir cehennem
15:55
Kütahya'da orman yangını
DSÖ, ülke dışında tedavi olmaları gereken durumu kritik 6 çocuğu Gazze'nin güneyine nakletti
DSÖ, ülke dışında tedavi olmaları gereken durumu kritik 6 çocuğu Gazze'nin güneyine nakletti
FOTO FOKUS
Emniyet kemerini takmadı, salıncaktan düşmekten böyle kurtuldu
Emniyet kemerini takmadı, salıncaktan düşmekten böyle kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ