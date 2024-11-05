Ardahan-Şavşat kara yolu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Buzlanmanın etkisiyle Sahara mevkisinde 7 tır yolda kaldı.

Tır sürücüsü Kadir Koç, Trabzon'a gitmeye çalıştığını belirterek, Sahara mevkisinde yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle kaldığını söyledi.

Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda da zincirsiz ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor.

Ekipler, her 2 yolda da karla mücadele çalışması yapıyor.