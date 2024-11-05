Açık 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.11.2024 21:47

Hakkari'de Hacı Sait Camisi'nin inşaat çalışmaları sürüyor

Hakkari'de depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle geçen yıl yıkılan ve yerine yenisi inşa edilen Hacı Sait Camisi'nde çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'de Hacı Sait Camisi'nin inşaat çalışmaları sürüyor

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, minaresi tamamlanan caminin karkas yapısının kaba çalışması bitirildi.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş, caminin minaresinin ve karkas yapısının hiçbir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını belirtti.

Lavaboların da temelinin atıldığını ifade eden Okuş, şunları kaydetti:

"İnşaatın bu duruma gelmesinde başta Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlarımızdan maddi manevi her türlü desteği aldık. Bu vesileyle cami inşaatına katkı sunan herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Bilindiği üzere camilerin karkas kısımları tamamlandıktan sonra ibadete hazır hale getirilinceye kadar büyük masraflar yapılmaktadır. Bu masrafları Müftülük ve Vakıf Şubemizin imkanları ile karşılamak mümkün değildir. Bu nedenle bugüne kadar hiçbir hayır işinde bizleri darda bırakmayan hayırsever vatandaşlarımızın maddi manevi desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bunu bizden esirgemeyeceklerine olan inancım tamdır. Gerekli desteği sağladığımız taktirde 2025 yılında camiyi ibadete açmayı planlıyoruz."

ETİKETLER
Hakkari Deprem
Sıradaki Haber
Bayburt'ta öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:29
Motosikletiyle aşırı hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı
23:09
İzmir'de feribot iskeleye çarptı: 2 yaralı
23:26
Netanyahu Gallant'ı görevden aldı, İsrail'de sokaklar karıştı
22:35
Bebek pudrasına uyuşturucu gizleyen şüpheli tutuklandı
22:25
DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadelerine ilişkin açıklama
22:16
Eğitim sırasında yaralanan askerimiz şehit oldu
Netanyahu Gallant'ı görevden aldı, İsrail'de sokaklar karıştı
Netanyahu Gallant'ı görevden aldı, İsrail'de sokaklar karıştı
FOTO FOKUS
Aracı satın aldığı gibi kaza yaptı
Aracı satın aldığı gibi kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ