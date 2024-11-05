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Güncel
AA 05.11.2024 21:15

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni hizmet binasının temeli atıldı

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni hizmet binasının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni hizmet binasının temeli atıldı

Temel atma töreninde konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak'ın sanayi kenti kimliğinin yanında önemli bir tarım kenti niteliği taşıdığını, yüzölçümünün yüzde 48'inin tarım arazisi olduğunu belirtti.

Kentte 30 binin üzerinde çiftçi olduğunu kaydeden Aktaş, Uşak'ın çörek otu, kekik, ada çayı, haşhaş tohumu, susam tohumu, hayvan pancarı gibi ürünlerin üretiminde öne çıktığını ifade etti.

Vali Aktaş, tarım potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yürütüldüğünü aktararak, "Önemli olan hizmeti sunacak olan binanın güzelliği değil, içinde çalışan mesai arkadaşlarımın sunduğu hizmetin güzelliği, kalitesi ve verimliliğidir. Bu yapılacak iş o arkadaşlarımızın hizmet sunumunda, vatandaşlarımızın da hizmet alımındaki kalitesini arttıracaktır. 105 milyon lira gibi bir bedelle ihale edildi. Nasip olursa 2026 yılında hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, AK Parti iktidarları döneminde Uşak'ta birçok kamu binasının yenilendiğini anlatarak, bundan sonra da yeni hizmetleri hayata geçirebilmek için çalışacaklarını ifade etti.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise kente yapılacak her güzel hizmete katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından binanın temeli atıldı.

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