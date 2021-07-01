Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartına taksit süresiyle ilgili yeni düzenleme yaptı.

Mobilya ve elektrikli eşya alımında 12 olan kredi kartına taksit 9 aya indi. Televizyon alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu. Kuyum harcamalarında ise 6 ay olan azami taksit sayısı 3 aya düşürüldü.

Taşıt kredisi vadesi düşürüldü

Taşıt alımlarında da kredi vadesi yeniden düzenlendi. Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.

120 bin lira ila 300 bin lira arasındaki araç alımlarında 36 taksit uygulanacak.

Kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinde de risk ağırlıkları artırıldı. Taşıt alımlarında kredi vade sınırlarını nihai fatura değerlerine göre 12'şer ay indirildi.