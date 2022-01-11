Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Araban'da sis etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 8-10 metreye düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.
Yetkililer, sürücülerin araçlarının ışıklarını yakıp, dikkatli seyir etmeleri yönünde uyarıda bulundu.
Etiketler: Gaziantep Hava Durumu
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