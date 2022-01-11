Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde devrilen tüp yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Özgür Mete idaresindeki 59 UE 383 plakalı tüp yüklü kamyon, Ahmetbey beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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