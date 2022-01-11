Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 74 gram kubar esrar ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki M.D'nin evine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 1 kilo 74 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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