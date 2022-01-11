Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İç Anadolu'da 4 ilde sağanak yağış bekleniyor
[Fotoğraf: Arşiv]
İç Anadolu Bölgesi'nin Konya, Karaman, Niğde ile Aksaray illerinde sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Konya, Karaman ve Aksaray'da parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Niğde'de parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Etiketler: İç Anadolu Bölgesi Kar Yağışı Sağanak Yağış
Son Haberler
- 11:46
- 11:43
- 11:41
- 11:38
- 11:36
Sıradaki Haber
Mersin'de kaçak kazı operasyonunda 5 zanlı suçüstü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz