Anzer Balı yurt dışından yoğun talep görüyor

2 bin 300 rakımdaki Anzer Yaylası'nda 40’ı endemik olmak üzere 400’ü aşkın çiçek türünden üretimi gerçekleştiren ballar sağımın ardından Hacettepe Üniversitesi’ne tahlile gönderildi.



Yapılan testlerden olumlu sonuç alan ballar ise kavanozlara doldurulmasının ardından satışa sunuldu. Satışa sunulan balların orijinal olduğunu gösteren coğrafi işaretli kavanozlar raflarda kilogram fiyatı 2 bin 500 liradan yer buldu. Satışı devam eden Anzer Balı Türkiye’den büyük rağbet görürken, yurt dışından da oldukça talep görüyor.



“Anzer Balı başlı başına bir şifa kaynağı”



Anzer Balının hastalar için birer şifa kaynağı olduğunu ifade eden Fatih Alparslan Deniz, “Anzer Balı satışlarımız devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi’nden ballarımız yaklaşık 1 ay önce gelmişti. Dolumları Tarım İl Müdürlüğü, Rize Arıcılar Birliği tarafından yapıldı. Anzer Ballarımız coğrafi işaret tescili ile birlikte dolumları yapıldı. Yurt dışından güzel bir talep var. Yurt içinden de taleplerimiz var. Bu yıl Anzer Balının kilogram fiyatı 2 bin 500 TL. Mart ayında fiyatta bir artış olacak. Yeni fiyat listesi kooperatiflerimiz tarafından belirlenecek. Vatandaşımızın Anzer balına talebi güzel. Zaten şu anda salgın hastalıklar var. Zaten Anzer Balı başlı başına bir şifa kaynağı. Halkımızın bildiği üzere Anzer Balı, 4 bin 500 çiçekten oluşmaktadır. Zaten bal başlı başına bir şifa kaynağıdır. Anzer Yaylası florya çeşidinden ötürü Anzer Balı şifadır” ifadelerini kullandı.



“Anzer balına yurt dışından güzel talep var”



Anzer Balının yurt dışından da talep gördüğünü belirten Deniz, “Anzer Balına yurt dışından güzel talep var. Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Fransa’dan sipariş alıyoruz. Anzer Balımıza güzel bir talep var. İnşallah bu milli değerimizi koruruz. Anzer Balı coğrafi tescilli olduğundan dolayı, kavanozun üzerine karekod kondu. Her balın üreticisi, hangi kooperatifte dolduğu bulunuyor. Buradan da müşterinin güvenini kazanıyor. Anzer Balı alırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Üzerinde coğrafi işaret tescili bulunması gerekir. Mührü ve kooperatifin olduğuna dikkat edilmelidir. Anzer Balına rağbet var. Satışlarımız güzel. Şuanki satışlarla yaz sezonuna bal kalmayabilir. Anzer Balı bağışıklığı güçlendirir. Vücut direncini arttırır. Aynı zamanda Anzer bölgesinde üretilen Anzer poleni var. Balın özü zaten polendir. Balın yanında poleni de tavsiye ederiz. Anzer poleninin 100 gramı 300 lira, 200 gramı ise 600 TL’dir” şeklinde konuştu.