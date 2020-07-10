Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da yaya olarak kaçmaya çalışan uyuşturucu zanlısı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya olarak polislerden kaçmaya çalışan uyuşturucu zanlısı tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri E.Ç'yi durdurmak istedi.
Bunun üzerine koşarak polislerden kaçmaya çalışan E.Ç. yakalandı.
Zanlının, kaçarken bir aracın altına attığı paketten eroin çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Haberler
- 13:33
- 13:29
- 13:31
- 13:22
- 13:18
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz