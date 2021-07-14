Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da yapılan Covid-19 aşısı 2 milyonu aştı
[Fotoğraf: AA]
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kentte yapılan aşı sayısının 2 milyonu geçtiğini bildirdi.
Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgından korunmak ve toplumsal bağışıklığı kazanmak için sırası gelen vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.
Yazıcı, "Antalya'mızda toplam yapılan aşı sayısı 2 milyonu, en az bir doz aşısını olmuş 18 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 65'i geçti." ifadesini kullandı.
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