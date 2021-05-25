Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
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