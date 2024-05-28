Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla şüpheli kişi ve gruplara yönelik çalışmalar yaptı.

12 şüpheli tutuklandı

Özel harekat polisleriyle birlikte Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.

Operasyonda, 81 kilo 560 gram uyuşturucu madde, 529 sentetik uyuşturucu, 4 kilo 835 gram uyuşturucu madde, 7 bin 500 uyuşturucu hap ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu yakalama tek seferde yapılan en büyük metamfetamin yakalaması olup, Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak 'Temiz Türkiye' için uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalarımız aynı kararlılıkla hız kesmeden devam edecektir." ifadesine yer verildi.