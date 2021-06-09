Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da telef olan yunus sahile vurdu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde telef olan yunus sahile vurdu.
Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm merkezi sahilinde bir yunusun sahile vurduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Manavgat Belediyesi ekipleri, 1,5 metre uzunluğundaki yunusun telef olduğunu belirledi.
Belediye ekipleri, yunusu sahilden götürdü.
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