Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Döşemealtı ilçesinde tehditle vatandaşların ve kamunun mülkiyetinde olan bir kısım gayrimenkulleri sahiplendikleri iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 şüphelinin gözaltına alınması ve adreslerinde arama yapılması konusunda İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği aktarılan açıklamada, "Bugün saat 07.00'den itibaren yapılan operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınmış işlemlere devam edilmektedir" denildi.
Etiketler: Antalya Suç Örgütü
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