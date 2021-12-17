Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Döşemealtı ilçesinde tehditle vatandaşların ve kamunun mülkiyetinde olan bir kısım gayrimenkulleri sahiplendikleri iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 şüphelinin gözaltına alınması ve adreslerinde arama yapılması konusunda İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği aktarılan açıklamada, "Bugün saat 07.00'den itibaren yapılan operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınmış işlemlere devam edilmektedir" denildi.