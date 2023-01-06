İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte ve kaçak alkol operasyonlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin Fatih Mahallesi'nde önceden belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 6 bin 335 sahte içki yapılında kullanılan malzemeler, 345 litre sahte alkol, etiket sökme ve yapıştırma için kullanılan ısıtıcı makinesi ve bir alkol metre ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.