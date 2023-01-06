Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[arşiv haber, AA]
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte ve kaçak alkol operasyonlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin Fatih Mahallesi'nde önceden belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 6 bin 335 sahte içki yapılında kullanılan malzemeler, 345 litre sahte alkol, etiket sökme ve yapıştırma için kullanılan ısıtıcı makinesi ve bir alkol metre ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Sahte İçki
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