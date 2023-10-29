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Güncel
AA 29.10.2023 21:27

Antalya'da otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı

Antallya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Antalya'da otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza saat 06.00 sıralarında Antalya- Burdur Karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi.

Mustafa U. (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Harun Y. (46), Bayram U. (46) ve Turgut K.'nın (25) hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan sürücü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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