Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Kuru'nun (27) kullandığı 07 ALC 500 plakalı motosiklet, Antalya-Burdur kara yolu Çıplaklı Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 ARD 22 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, Kuru yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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