Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yılan doğaya bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da araç içinde fark edilen ve itfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya bırakıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gelen ihbar üzerine ekipler Kayapınar ilçesindeki Dr. Sıtkı Göral Caddesi'nde araç içinde fark edilen yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki yılanı yakaladı.
Yılan daha sonra yerleşim alanlarının dışında doğaya bırakıldı.
Etiketler: İtfaiye
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