Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Alacalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin belirlenmesi amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

Bir süre sonra görüntüleri inceleyen ekipler, M.U. (44) ve T.S'yi (43) Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla ikametlerinde gözaltına aldı.

Evlerdeki aramalarda ise 55 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.