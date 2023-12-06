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Güncel
AA 06.12.2023 15:34

Antalya'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Antalya - Alanya D 400 karayolu Kayaburnu köprü mevkiindeki emniyet şeridinde park halinde bulunan Mehmet Aytüre'ye ait otomobile, Şevket Vural idaresindeki kamyonet arkadan çarptı.

Otomobil içerisinde bulunan sürücü Mehmet Aytüre ile araçta yolcu olarak bulunan annesi Emine Aytüre yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Emine Aytüre, ekiplerce çıkartıldı.

Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçta sıkışan Emine Aytüre'yi kurtarma çalışmaları sırasında telefonu çaldı. Kazaya müdahale eden vatandaşlardan biri telefonu açıp, karşıdaki yakınlarına anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kamyonet sürücüsü Şevket Vural, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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