Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da jandarma ekiplerinden 6 dilde koronavirüs uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini 6 dilde anons ederek vatandaşları uyardı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde vatandaşları virüse karşı bilgilendirdi, araçlarıyla dolaşarak ilçenin yerli sakinlerine ve yerleşik yabancılara koronavirüse karşı uyarı anonsları gerçekleştirdi.
Hoparlörden yapılan Türkçe, Rusça, İngilizce, Farsça, Arapça ve Almanca uyarılarla vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi.
Ekipler, sahilleri de denetledi.
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