Dalında satılan Şahinkaya ayvası 10 ülkeye ihraç ediliyor

Dalında satılan Şahinkaya ayvası 10 ülkeye ihraç ediliyor

Kocaeli'de öğrenciler sanat ve eğlence atölyelerinde ara tatilin keyfini çıkarıyor

"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Amasyalı vatandaşlar bilgilendirildi

Kazada sürücü Tezcan, araçtaki Velican, Gizemnur ile Menekşe Tezcan yaralandı.

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