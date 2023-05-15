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Güncel
İHA 15.05.2023 11:56

Antalya’da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı

Antalya’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında havaya çıkan dumanlar adet gökyüzünü kapladı. Kimsenin yaralanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Antalya’da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı

Yangın, sabah saat 06.30 sıralarında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

Antalya’da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı



Tesiste bulunan plastik ürünlerin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında geri dönüşüm tesisi yakınında bulunan bir serada yandı. Kimsenin yaralanmadığı olayda tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangın anında çıkan dumanlar ise adeta gökyüzünü kapladı. Yangının çıkışına yönelik itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. 

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