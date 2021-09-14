Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5692 Sokak'taki müstakil evde yaşayan Hilmi Uykar (61), komşuları tarafından kapının girişinde hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, hayatını kaybeden Uykar'ın vücudunda bıçak yarası olduğunu ve başına darbe aldığını belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Müstakil evde daha önce yangın çıktığı, hurdacılık yapan Uykar'ın hasar görmeyen bir odada yalnız yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Uykar'ın kardeşi Ayşe Toyoğlu (68), gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşini sabah aradığını, ulaşamayınca komşusundan yardım istediğini söyledi.

Yan komşusunun evinden seslenmesine karşın kardeşinin ses vermemesi üzerine aramalarına devam ettiğini aktaran Toyoğlu, "Komşusundan tekrar rica ettim, gitti kapısını çaldı. Bir bakmış yerde, 'Eyvah' diye bağırdı. Ne oldu dedim, 'Hilmi ağabey ölmüş, kalp krizi geçirmiş herhalde' dedi. Bıçaklandığını fark etmemiş, görmemiş. Ben de sonradan geldim. Geldiğimizde bıçaklandığını söylediler." ifadesini kullandı.

