İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen T.O'yu (31) gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler ayrıca, uyuşturucu kullandıkları öne sürülen ve üzerlerinde 2,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen S.B. (28), M.T. (29) ve F.T. (32) hakkında yasal işlem yaptı.