2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla üniversiteli gençlere kapılarını açmaya hazırlanan KYK yurtları için 6 Eylül’de başlayan yurt başvuruları, 12 Eylül'de sona erdi.

KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvurusu sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz açıklama gelmedi. KYK sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Daha sonra alınacak başvuru türleri

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 10 Eylül 2021 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak.