Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.04.2024 19:07

Antalya Valisi Şahin teleferik kazasında yaralananları ziyaret etti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında yaralananlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Antalya Valisi Şahin teleferik kazasında yaralananları ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahin, Sarısu mevkisinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti.

Yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Şahin, sağlık durumları hakkında da doktorlardan bilgi aldı.

Şahin, havada asılı kalan 24 kabinde bulunanları kurtarma çalışmaları sırasında ekiplerin olağanüstü mücadele gösterdiğini belirtti.

Devletin ilgili tüm kurumlarıyla kazanın takipçisi, kazazedelerin de destekçisi olduğunu ifade eden Şahin, kazanın sebebinin ve sorumlularının araştırıldığını, adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Sakarya'da 3 kişinin öldüğü aile içi silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:32
Trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi
20:27
İsrail ordusu, Beyt Hanun ve Cibaliye beldeleri sakinlerini göçe zorluyor
19:25
İsrail Lübnan'da 2 aracı hedef aldı: 2 ölü
19:08
İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı 9 bin 500'ü aştı
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi, terörle mücadele başta olmak üzere acil sorunlarımıza odaklanmış bulunuyoruz
17:59
Hazine 5,6 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
Paris Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıl Panda
Paris Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıl Panda
FOTO FOKUS
Trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi
Trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ