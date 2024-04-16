Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.04.2024 18:48

Sakarya'da 3 kişinin öldüğü aile içi silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 kişinin öldüğü aile içi silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da 3 kişinin öldüğü aile içi silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Akova Mahallesi'nde, babası Vahdettin ve üvey annesi Melek Ç.'i silahla vurarak öldüren ağabeyi Mevlüt Ç.'i, çıkan arbedede kesici aletle öldüren ve kendisi de omzundan yaralanan Selçuk Ç.'in tedavisi tamamlandı.

Taburcu işlemlerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Selçuk Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Hendek Akova Mahallesi'nde 10 Nisan'da tartıştığı babası Vahdettin ve üvey annesi Melek Ç.'i silahla öldüren Mevlüt Ç., omuzundan yaraladığı kardeşi Selçuk Ç. tarafından kesici aletle yaralanması sonucu yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Havza'da 23 Nisan dolayısıyla spor etkinlikleri düzenleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:32
Trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi
20:27
İsrail ordusu, Beyt Hanun ve Cibaliye beldeleri sakinlerini göçe zorluyor
19:25
İsrail Lübnan'da 2 aracı hedef aldı: 2 ölü
19:08
İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı 9 bin 500'ü aştı
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi, terörle mücadele başta olmak üzere acil sorunlarımıza odaklanmış bulunuyoruz
17:59
Hazine 5,6 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
Paris Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıl Panda
Paris Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıl Panda
FOTO FOKUS
Trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi
Trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ