Sakarya'da 3 kişinin öldüğü aile içi silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Akova Mahallesi'nde, babası Vahdettin ve üvey annesi Melek Ç.'i silahla vurarak öldüren ağabeyi Mevlüt Ç.'i, çıkan arbedede kesici aletle öldüren ve kendisi de omzundan yaralanan Selçuk Ç.'in tedavisi tamamlandı.

Taburcu işlemlerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Selçuk Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Hendek Akova Mahallesi'nde 10 Nisan'da tartıştığı babası Vahdettin ve üvey annesi Melek Ç.'i silahla öldüren Mevlüt Ç., omuzundan yaraladığı kardeşi Selçuk Ç. tarafından kesici aletle yaralanması sonucu yaşamını yitirmişti.