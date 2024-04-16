Çok Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.04.2024 18:27

Havza'da 23 Nisan dolayısıyla spor etkinlikleri düzenleniyor

Samsun'da Havza Kaymakamlığı himayesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında spor turnuva ve müsabakaları düzenleniyor.

Havza'da 23 Nisan dolayısıyla spor etkinlikleri düzenleniyor

İlçe Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli spor turnuvaları ve müsabakaları düzenleniyor.

Bu kapsamda minik ve yıldız kategorilerinde kız voleybol turnuvası, Havza Spor Salonu'nda Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu ve Vakıfbank Atatürk Ortaokulu takımlarında oynanan müsabaka ile başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvasının yanı sıra erkek ve kız futbol, dart, atletizm müsabakaları düzenlendiğini belirterek, yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verileceğini kaydetti.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Kayseri'de 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:59
Hazine 5,6 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
17:50
Samsun Devlet Opera ve Balesi müzede konser verdi
17:45
Belçika'da bomba tehdidi: Brüksel Adalet Sarayı boşaltıldı
17:16
Çorum'da kazan temizliği yapan 6 işçi zehirlendi
17:14
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak
Paris Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıl Panda
Paris Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıl Panda
FOTO FOKUS
BAE'de şiddetli yağış: Dubai'de uçaklar güçlükle ilerledi
BAE'de şiddetli yağış: Dubai'de uçaklar güçlükle ilerledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ